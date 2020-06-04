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04.06.2020 (18:20)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО на военном параде в Санкт-Петербурге будут вооружены новейшими автоматами АК-12

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), которые 24 июня примут участие в военном параде в Санкт-Петербурге в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, будут вооружены новейшими автоматами Калашникова АК-12.

В настоящее время с военнослужащими уже начались практические занятия по совершенствованию строевых приемов с новыми образцами автоматов. Обслуживание и чистка оружия проводятся участниками парада ежедневно перед его сдачей в места хранения.

В текущем году общевойсковая армия ЗВО в рамках государственного оборонного заказа получила около 1,7 тыс. единиц АК-12.

Общевойсковая армия ЗВО будет представлена на параде подразделением отдельной гвардейской мотострелковой Красносельской бригады, ранее именовавшейся 45-й стрелковой дивизией. В годы Великой Отечественной войны военнослужащие дивизии обороняли Ленинград, штурмовали Синявинские высоты, участвовали в Выборгской и Таллинской операциях, окружении Курляндской группировки противника. В июле 1945 года военнослужащие дивизии прошли парадным строем по Дворцовой площади Санкт-Петербурга на митинге, посвященном Великой Победе.

Справочно:

Новейший автомат Калашникова АК-12 оснащен комплектом дополнительного оборудования, в том числе коллиматорным прицелом, позволяющим вести огонь по целям, расположенным на расстоянии до 500 метров, и полупрозрачным магазином, который дает возможность стрелку контролировать расход боеприпасов при ведении боя.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Военные парады
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