04.06.2020 (17:40)

В Кемеровской области прошло учение с участием военнослужащих инженерно-саперного подразделения ЦВО

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) провели первое учение в летнем периоде обучения по подрыву объектов условного противника на полигоне Юргинский в Кемеровской области.

По замыслу учения, военнослужащие подразделения специального назначения обнаружили схрон с боеприпасами условного противника в старом полуразрушенном здании. Для проведения разминирования найденного схрона были задействованы инженерные подразделения. Прибывшие саперы, используя специальные костюмы ОВР-1 «Сокол» и дистанционные миноискатели «Коршун», провели инженерную разведку и приняли решение на снос здания путем его подрыва. Военные инженеры, сделав расчеты, заложили необходимое количество взрывчатки и после отхода на безопасное расстояние осуществили подрыв сооружения по средствам электровзрывной сети.

Кроме этого, в ходе учения были отработаны вопросы минирования маршрутов вероятного выдвижения условного противника.

В специальных учениях, которые прошли на полигоне Юргинский в Кемеровской области, было задействовано более 500 военнослужащих и около 30 единиц военной техники инженерных, разведывательных и мотострелковых подразделений 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО).

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