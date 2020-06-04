04.06.2020 (16:40)

Два новых новейших патрульных катера «Раптор» вышли на испытания в акваторию Невы

В акватории Невы начались испытания двух новейших патрульных катеров «Раптор» проекта 03160, построенных на Санкт-Петербургском предприятии «Пелла». О ходе испытаний катеров было доложено главкому ВМФ адмиралу Николаю Евменову на плановом рабочем совещании в Адмиралтействе. После завершения всех необходимых испытаний оба катера войдут в состав Балтийского флота.

Патрульные катера проекта 03160 типа «Раптор» серийно строятся на заводе «Пелла» по заказу Военно-Морского Флота для несения патрульной службы в акваториях назначенных морских районов. Катера «Раптор» отличаются высокими характеристиками управляемости и маневренности, являясь эффективным для своего класса вооружением для выполнения поставленных задач.

Справочно:

Катер проекта 03160 предназначен для выполнения таких задач как:

- доставка группы военнослужащих (морских пехотинцев), не менее 20 человек, с обеспечением максимально возможной оперативности при погрузке группы на борт и высадки в назначенном месте;

- несение патрульной службы в назначенных районах морских акваторий;

- перехват и задержание малых целей.

- участие в поисково-спасательных операциях в районах несения дежурства

Район плавания катера проекта 03160 «Раптор» – прибрежная зона морей, проливы, устья рек в свободный ото льда навигационный период в светлое и тёмное время суток с удалением от пункта базирования – 100 миль.

Экипаж 3 человека. Катер развивает скорость до 50 узлов.

Броневая защита - бронепанели класса «Бр4» по пулестойкости. Иллюминаторы с пулестойким стеклом. Вооружение - дистанционно управляемый комплекс с гиростабилизированным оптико-электронным модулем (ГОЭМ), 2 пулемета 6П41 «Печенег» калибра 7,62 мм на вертлюжных установках.

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