04.06.2020 (17:00)

Первая группа курсантов калининградского филиала ВУНЦ ВМФ отправилась в Москву для подготовки к участию в военном параде 24 июня

Первая группа курсантов и офицеров калининградского филиала Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» самолетом военно-транспортной авиации вылетела в Москву для подготовки к участию в военном параде в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В общей сложности на парад в столицу отправятся более 450 курсантов 1, 2, 3, 4 курсов и офицеров филиала академии в Калининграде.

Курсанты и офицеры калининградского филиала ВУНЦ ВМФ на главном параде страны представят Военно-Морской Флот России. Они пройдут по брусчатке Красной площади двумя коробками. Возглавит парадный строй начальник филиала контр-адмирал Вячеслав Сытник.

Подготовка к параду в институте проходила с ноября 2019 года. За это время на плацу было проведено более 50 тренировок, на которых в общей сложности курсанты прошли строевым шагом свыше 100 километров.

Во время подготовки к параду медики филиала будут контролировать выполнение всех противоэпидемических мероприятий в процессе тренировок, проводить регулярное медицинское обследование и осуществлять допуск участников парада к тренировкам, а затем и к параду. Все участники парада на тренировках будут одеты в средства индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки) и обеспечены антисептиками. Каждый курсант прошел тестирование на наличие коронавирусной инфекции и только после этого был включен в состав участников парада.

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