04.06.2020 (17:05)

В Екатеринбурге прошла первая тренировка пешей колонны к военному параду 24 июня

На территории 13-го военного городка в Свердловской области прошла первая тренировка пешей колонны, задействованной в военном параде в Екатеринбурге в честь 75-летия Победы. На плацу строевые приемы отрабатывали почти 1,5 тыс. военнослужащих Центрального военного округа.

Тренировка прошла с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты (перчатками, медицинскими масками и антисептиками), контакт с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключен. Во время первой тренировки интервал между коробками военнослужащих увеличен вдвое — до двух метров.

Планируется, что первая тренировка механизированной колонны, в которую входят более 100 единиц техники, состоится на окраине Екатеринбурга 8 июня.

Ранее командующий войсками Центрального военного округа сообщал, что на территории округа 24 июня пройдут три парада и более 20 торжественных шествий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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