Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.06.2020 (16:55)

Российские военнослужащие в Таджикистане отразили нападение условных диверсантов на пусковые позиции зенитных ракетных систем С-300ПС

Российские военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника на пусковые позиции зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300ПС, находящихся на опытно-боевом дежурстве в Таджикистане.

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, была смоделирована ситуация по нападению диверсионных групп, действующих с различных направлений, на пусковые позиции ЗРС с целью помешать расчетам уничтожить крылатые ракеты.

После получения сигнала о нападении на место выдвинулись подразделения антитеррора и усиления, военнослужащие которых отработали задачи по отражению атаки, выполнили нормативы по организации обороны и ведению боя с применением штатного вооружения.

В ходе завязавшегося учебного боя личный состав уничтожил условных диверсантов, особое внимание было уделено слаженности действий подразделений при выполнении задач в условиях отражения нападения сразу с нескольких направлений.

В свою очередь расчеты ЗРС С-300ПС отработали задачи по обнаружению, идентификации, выдаче целеуказаний и сопровождению воздушных целей, провели электронные пуски, поразив все воздушные цели условного противника.

Справочно:

Дивизионный комплект ЗРС С-300ПС поступил на вооружение российской военной базы в Таджикистане в октябре 2019 года. Основными задачами системы являются прикрытие объектов соединения от средств воздушно-космического нападения, а также противовоздушная оборона Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие ЦВО возобновили подготовку техники к Параду Победы
Боевая гусеничная техника прибыла в Самару для участия в Параде Победы
Военные медики ЦВО оказывают помощь 85 пациентам в стационаре полевого мобильного госпиталя в поселке Еруда
Подразделения 201-й военной базы РФ в Таджикистане приступили к метанию ручных боевых гранат

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false