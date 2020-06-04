04.06.2020 (16:55)

Российские военнослужащие в Таджикистане отразили нападение условных диверсантов на пусковые позиции зенитных ракетных систем С-300ПС

Российские военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника на пусковые позиции зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300ПС, находящихся на опытно-боевом дежурстве в Таджикистане.

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, была смоделирована ситуация по нападению диверсионных групп, действующих с различных направлений, на пусковые позиции ЗРС с целью помешать расчетам уничтожить крылатые ракеты.

После получения сигнала о нападении на место выдвинулись подразделения антитеррора и усиления, военнослужащие которых отработали задачи по отражению атаки, выполнили нормативы по организации обороны и ведению боя с применением штатного вооружения.

В ходе завязавшегося учебного боя личный состав уничтожил условных диверсантов, особое внимание было уделено слаженности действий подразделений при выполнении задач в условиях отражения нападения сразу с нескольких направлений.

В свою очередь расчеты ЗРС С-300ПС отработали задачи по обнаружению, идентификации, выдаче целеуказаний и сопровождению воздушных целей, провели электронные пуски, поразив все воздушные цели условного противника.

Справочно:

Дивизионный комплект ЗРС С-300ПС поступил на вооружение российской военной базы в Таджикистане в октябре 2019 года. Основными задачами системы являются прикрытие объектов соединения от средств воздушно-космического нападения, а также противовоздушная оборона Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности.

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