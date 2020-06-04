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04.06.2020 (16:50)

Более 700 выпускников военных вузов пополнят офицерский корпус ЦВО текущим летом

Более 700 выпускников вузов Минобороны России пополнят соединения и воинские части Центрального военного округа (ЦВО) летом текущего года. В подразделениях ЦВО, куда направляются выпускники, организованы специальные группы для встречи и постановки молодых офицеров на все виды довольствия, в которые включены специалисты продовольственной, вещевой службы, делопроизводства и кадров.

Для проведения социальной и служебной адаптации выпускников 2020 года, направленных для прохождения воинской службы в соединения и части ЦВО, командованием округа определены и назначены наставники из числа наиболее подготовленных офицеров, имеющих боевой опыт.

Справочно:

ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военное образование , Выпуск
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