04.06.2020 (16:50)

Более 700 выпускников военных вузов пополнят офицерский корпус ЦВО текущим летом

Более 700 выпускников вузов Минобороны России пополнят соединения и воинские части Центрального военного округа (ЦВО) летом текущего года. В подразделениях ЦВО, куда направляются выпускники, организованы специальные группы для встречи и постановки молодых офицеров на все виды довольствия, в которые включены специалисты продовольственной, вещевой службы, делопроизводства и кадров.

Для проведения социальной и служебной адаптации выпускников 2020 года, направленных для прохождения воинской службы в соединения и части ЦВО, командованием округа определены и назначены наставники из числа наиболее подготовленных офицеров, имеющих боевой опыт.

Справочно:

ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице