04.06.2020 (15:50)

РСЗО «Град» и комплексы с БЛА «Элерон» впервые будут задействованы в военном параде, посвящённом Дню Победы в Новосибирске

Модернизированные реактивные системы залпового огня (РЗСО) «Град» и комплексы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) «Элерон» будут задействованы в военном параде в Новосибирске, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Данные образцы современной военной техники жителям и гостям столицы Сибири будут продемонстрированы впервые.

Модернизированная версия 122-мм РЗСО «Град» отличается от предшественника повышенной эффективностью стрельбы, более мощными боеприпасами, наличием автоматизированных систем наведения, прицеливания, топопривязки и навигации. Кроме этого, в боевую машину установлены современные средства связи, которые позволяют осуществлять бесперебойный и защищенный радиообмен с машиной боевого управления. Боевая часть устанавливается на базу автомобиля «Урал 4320» с колесной формулой 6х6. Максимальная скорость движения — до 85 км/ч.

Многофункциональный беспилотный комплекс «Элерон» малого радиуса действия способен осуществлять наблюдение за объектами в труднодоступной местности. В полете БЛА «Элерон» может находиться до двух часов. С его помощью осуществляется поиск условного противника, корректировка огня артиллерии и действий мотострелковых подразделений.

Данные образцы поступили в артиллерийские соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа зимой этого года, хорошо зарекомендовав себя в полевых условиях и активно применяемые при проведении учений.

Кроме того, гости праздника смогут увидеть боевые машины сопровождения подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс». Всего по главной улице Новосибирска проедут более 50 единиц военной техники, среди них комплексы с БЛА «Орлан-10», бронированные автомобили «Тигр», бронетранспортеры, комплексы С-400, «Искандер», «Панцирь-С1», артиллерийские установки «Нона-СВК, «Мста-Б» и танки Т-72Б3.

Как сообщал ранее командующий Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин, основные усилия при подготовке и проведении военных парадов будут сосредоточены на обеспечении строгих требований безопасности, исключении рисков для всех участников, соблюдении санитарных правил и норм.

При подготовке к проведению парада строго соблюдаются санитарно-противоэпидемиологические требования: военнослужащие проходят обязательный медицинский осмотр военными медиками, личный состав при себе имеет маски, перчатки и антисептики. Вся техника, участвующая в параде, а также транспорт, на котором происходит перевозка военнослужащих к месту проведения тренировок, проходит полную дезинфекционную обработку силами подразделений радиационной, химической и биологической защиты.

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