04.06.2020 (15:45)

В Самаре прошла первая репетиция военного парада в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

В Самаре на аэродроме Кряж прошла первая репетиция военного парада в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Начались тренировки пеших колонн, в которых пройдут около 1,7 тыс. военнослужащих Центрального военного округа и сотрудников правоохранительных органов. Это расчеты танковых, ракетных, артиллерийских, мотострелковых, инженерных, разведывательных подразделений, представители ФСИН, МЧС, МВД и Росгвардии.

Совместные тренировки пешей и механизированной колонн начнутся 8 июня. Механизированная колонна будет представлена автомобилями УАЗ «Патриот» с крупнокалиберными пулеметами «Корд», бронеавтомобилями «Тигр-М СпН», бронетранспортерами БТР-82А, боевыми машинами пехоты БМП-2М, танками Т-72Б3, самоходными гаубицами Мста-С, реактивными системами залпового огня «Ураган» и «Град», зенитными ракетными комплексами «Бук» и С-300, оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М».

При подготовке к проведению торжественных мероприятий проводится комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты проводят дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты — перчатками, медицинскими масками и антисептиками.

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