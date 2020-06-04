04.06.2020 (13:55)
Сводный отряд войск РХБ защиты завершил дезинфекцию мест размещения парадных расчетов в Москве и Московской области
В Москве и Московской области военнослужащие подразделений войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты завершили масштабную дезинфекцию мест размещения личного состава, привлекаемого к подготовке военного парада на Красной площади 24 июня.
В течение пяти дней силами 34 расчетов мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции КДА и авторазливочных станций АРС-14КМ были продезинфицированы территории воинских частей и образовательных учреждений Минобороны России. Обработке подверглись более 90 общежитий и столовых, свыше 150 тыс. кв. м внутренних помещений зданий. Также специалистами РХБ защиты продезинфицированы более 60 тыс. кв. м площадей и дорог, свыше 370 единиц автомобильной техники.
В течение всего периода нахождения участников военного парада в Москве и Московской области места их размещения будут регулярно обрабатываться силами сводного отряда войск РХБ защиты спиртосодержащими дезинфицирующими средствами и хлорсодержащими растворами.
С 8 июня подразделения РХБ защиты приступят к ежедневной спецобработке площадки в Алабине, на которой пройдет семь совместных тренировок парадных расчетов и механизированной колонны.