Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.06.2020 (13:45)

Военнослужащие ЦВО возобновили подготовку техники к Параду Победы

Военнослужащие Центрального военного округа в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне возобновили подготовку военной техники, задействованной в проведении торжественных мероприятий 24 июня в Екатеринбурге.

В месте дислокации механизированной колонны специалисты развернули пункты мойки и покраски техники. Военнослужащие провели покраску разведывательных химических машин РХМ-6 на базе БТР-80, реактивных систем залпового огня «Град» на базе автомобиля Урал, а также бронеавтомобилей «Тигр».

Подготовку начали с легендарного танка Т-34. Военнослужащие ремонтно-восстановительного батальона провели очистку лакокрасочного покрытия, по историческим чертежам восстановили защитные элементы ходового механизма танка и провели покраску корпуса. Особенное внимание специалисты уделяют обновлению тактических знаков полков, в которых стояла на вооружение историческая техника.

Всего к участию в параде Победы в Екатеринбурге военнослужащие подготовят более 100 единиц военной техники, которая 24 июня проедет по главной площади уральской столицы в составе механизированной колонны.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Около 40 единиц боевой техники ЮВО будет задействовано в Параде Победы в Волгограде
Военнослужащие Волгоградского гарнизона ЮВО провели первую тренировку Парада Победы
Задействованные в военном параде подразделения ЗВО прибыли в Санкт-Петербург из четырех регионов страны
Более 1800 военнослужащих Забайкалья примет участие в параде к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Метки:
Центральный военный округ , Военные парады
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false