04.06.2020 (13:45)

Военнослужащие ЦВО возобновили подготовку техники к Параду Победы

Военнослужащие Центрального военного округа в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне возобновили подготовку военной техники, задействованной в проведении торжественных мероприятий 24 июня в Екатеринбурге.

В месте дислокации механизированной колонны специалисты развернули пункты мойки и покраски техники. Военнослужащие провели покраску разведывательных химических машин РХМ-6 на базе БТР-80, реактивных систем залпового огня «Град» на базе автомобиля Урал, а также бронеавтомобилей «Тигр».

Подготовку начали с легендарного танка Т-34. Военнослужащие ремонтно-восстановительного батальона провели очистку лакокрасочного покрытия, по историческим чертежам восстановили защитные элементы ходового механизма танка и провели покраску корпуса. Особенное внимание специалисты уделяют обновлению тактических знаков полков, в которых стояла на вооружение историческая техника.

Всего к участию в параде Победы в Екатеринбурге военнослужащие подготовят более 100 единиц военной техники, которая 24 июня проедет по главной площади уральской столицы в составе механизированной колонны.

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