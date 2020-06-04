04.06.2020 (13:45)
Военнослужащие ЦВО возобновили подготовку техники к Параду Победы
Военнослужащие Центрального военного округа в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне возобновили подготовку военной техники, задействованной в проведении торжественных мероприятий 24 июня в Екатеринбурге.
В месте дислокации механизированной колонны специалисты развернули пункты мойки и покраски техники. Военнослужащие провели покраску разведывательных химических машин РХМ-6 на базе БТР-80, реактивных систем залпового огня «Град» на базе автомобиля Урал, а также бронеавтомобилей «Тигр».
Подготовку начали с легендарного танка Т-34. Военнослужащие ремонтно-восстановительного батальона провели очистку лакокрасочного покрытия, по историческим чертежам восстановили защитные элементы ходового механизма танка и провели покраску корпуса. Особенное внимание специалисты уделяют обновлению тактических знаков полков, в которых стояла на вооружение историческая техника.
Всего к участию в параде Победы в Екатеринбурге военнослужащие подготовят более 100 единиц военной техники, которая 24 июня проедет по главной площади уральской столицы в составе механизированной колонны.