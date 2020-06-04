04.06.2020 (13:40)

С российскими военнослужащими в Приднестровье проведено занятие по специальной подготовке

С личным составом мотострелкового батальона Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведено занятие по специальной подготовке для действий в составе российского воинского контингента (РВК) миротворческих сил (МС).

В ходе занятия военнослужащие ОГРВ ПРРМ сдавали тесты, которые включали в себя вопросы функциональных обязанностей при несении службы на миротворческих постах в Зоне безопасности, а также нормы международного права.

В рамках летнего периода обучения мотострелкового батальона ОГРВ ПРРМ особое внимание будут уделено занятиям по программе специальной подготовки военнослужащих для действий в составе российского воинского контингента миротворческих сил, так как в октябре текущего года запланирована ротация мотострелковых батальонов в Зоне безопасности.

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