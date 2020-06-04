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04.06.2020 (13:20)

Более 1000 военнослужащих Йошкар-Олинского соединения РВСН приступили к тренировке торжественного шествия 24 июня в честь Великой Победы

В Йошкар-Олинском ракетном соединении начались тренировки парадных расчетов для участия в прохождении войск торжественным маршем.

В тренировках примут участие более 1000 военнослужащих соединения, среди которых свыше 50 военнослужащих-женщин, будет задействовано более 50 единиц военной и специальной техники.

Впервые в прохождении войск торжественным маршем примут участие военнослужащие со штандартами фронтов Великой Отечественной войны, будет представлен восстановленный танк Т-55 и 76-мм дивизионные пушки образца 1942 года ЗиС-3. Также в единой механизированной колонне пройдёт современная военная техника ракетного соединения — машина обеспечения боевого дежурства, машина инженерного обеспечения и маскировки МИОМ, боевая противодиверсионная машина БПДМ «Тайфун-М», бронеавтомобиль «Выстрел», бронетранспортёры и другая колёсная техника.

При подготовке к проведению торжественных мероприятий спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты будут проводить дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники тренировок будут находиться под пристальным наблюдением военных медиков.

Личный состав будет обеспечиваться средствами индивидуальной защиты (перчатками, медицинскими масками и антисептиками), их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением будут максимально исключены.

После проведения тренировок в расположении ракетного соединения подразделения приступят к тренировкам в городе Йошкар-Оле.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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