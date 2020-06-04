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04.06.2020 (13:00)

В армейском корпусе Балтийского флота начались сборы с командирами рот

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированных в Калининградской области, начались учебно-методические сборы с командирами рот (батарей).

С участниками сборов будут проведены занятия по физической, тактико-специальной, инженерной подготовке и РХБ защите. По итогам сборовых мероприятий каждый офицер получит оценки по профессиональной подготовке, он выполнит упражнения контрольных стрельб из штатного стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

В ходе сборов, которые продлятся три дня, более 100 офицеров будут совершенствовать навыки по организации боя, взаимодействия с артиллерией, авиацией и подразделениями беспилотных летательных аппаратов, которые в разы повышают оперативность и управляемость подразделениями при решении учебно-боевых задач.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот
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