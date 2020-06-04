04.06.2020 (12:35)

Боевая гусеничная техника прибыла в Самару для участия в Параде Победы



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Переброска боевой техники Центрального военного округа в Самарскую область для участия в военном параде

Боевая гусеничная техника войсковых частей Центрального военного округа, дислоцированных в Оренбургской области, прибыла в Самарскую область для участия в военном параде в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Экипажи танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2М и самоходных артиллерийских орудий «Мста-С!» совершили марш комбинированным способом из Тоцкого гарнизона на военный аэродром Кряж, протяжённостью более 200 км.

Для сохранения асфальтного покрытия на дорогах общего пользования всю боевую технику перевозили низкорамные тяжёлые тралы на базе автомобиля КамАЗ.

24 июня по площади Куйбышева проедут бронированные автомобили «Тигр-СпН», БТР-82А, пикапы УАЗ «Патриот», танки Т-72Б3, самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С», зенитно-ракетные комплексы С-300 и реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град».

При подготовке к параду спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты будут проводить дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники тренировок будут находиться под пристальным наблюдением военных медиков.

Каждый военнослужащий пройдет тестирование на наличие коронавирусной инфекции и только при отсутствии заражения будет включен в состав участников парада. Личный состав будет обеспечиваться средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками.

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