04.06.2020 (10:40)
Более 3,5 тыс. единиц медтехники поставят в возводимый Минобороны медцентр в Воронеже
В многофункциональный медицинский центр, возводимый Минобороны России в Воронеже, будет поставлено свыше 3,5 тыс. единиц медицинской техники и специального оборудования.
Ход строительства многопрофильного центра проинспектировал сегодня заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в рамках рабочей поездки в Западный военный округ.
Новый медцентр оснастят компьютерным томографом, аппаратами УЗИ, оборудованием для анестезиологии и эндоскопии, аппаратами искусственной вентиляции легких.
На сегодняшний день уже произведена поставка 1200 единиц медицинского оснащения, в том числе функциональные медицинские кровати, лабораторные приборы, увлажнители кислорода, медицинские консоли и прочее.
Строительство нового многопрофильного медицинского центра на 200 койко-мест в Воронеже, предназначенного для оказания медицинской помощи гражданскому населению, ведется по поручению Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами РФ специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России.
К настоящему времени осуществляется финишная отделка полов, стен и перегородок, монтаж утеплителя, внутренних и наружных инженерных сетей и систем.
На строительной площадке работы ведутся в круглосуточном режиме, задействовано около 1400 рабочих и 80 единиц специальной техники.
Медцентр в Воронеже строится по типовому проекту Минобороны России, который уже успешно реализован в Хабаровске и подмосковном Подольске в рамках выполнения государственной задачи по строительству 16 многопрофильных медцентров в 15 регионах страны.
Возводимый центр является объектом капитального строительства с применением современных технологий, позволяющих сократить сроки при достижении максимальных качественных и эксплуатационных характеристик.
Учитывая важность и сроки реализуемой задачи координация и контроль хода работ по строительству центра осуществляется в круглосуточном режиме, в том числе через Национальный центр управления обороной Российской Федерации.