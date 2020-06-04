04.06.2020 (10:40)

Более 3,5 тыс. единиц медтехники поставят в возводимый Минобороны медцентр в Воронеже

В многофункциональный медицинский центр, возводимый Минобороны России в Воронеже, будет поставлено свыше 3,5 тыс. единиц медицинской техники и специального оборудования.

Ход строительства многопрофильного центра проинспектировал сегодня заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в рамках рабочей поездки в Западный военный округ.

Новый медцентр оснастят компьютерным томографом, аппаратами УЗИ, оборудованием для анестезиологии и эндоскопии, аппаратами искусственной вентиляции легких.

На сегодняшний день уже произведена поставка 1200 единиц медицинского оснащения, в том числе функциональные медицинские кровати, лабораторные приборы, увлажнители кислорода, медицинские консоли и прочее.

Строительство нового многопрофильного медицинского центра на 200 койко-мест в Воронеже, предназначенного для оказания медицинской помощи гражданскому населению, ведется по поручению Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами РФ специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России.

К настоящему времени осуществляется финишная отделка полов, стен и перегородок, монтаж утеплителя, внутренних и наружных инженерных сетей и систем.

На строительной площадке работы ведутся в круглосуточном режиме, задействовано около 1400 рабочих и 80 единиц специальной техники.

Медцентр в Воронеже строится по типовому проекту Минобороны России, который уже успешно реализован в Хабаровске и подмосковном Подольске в рамках выполнения государственной задачи по строительству 16 многопрофильных медцентров в 15 регионах страны.

Возводимый центр является объектом капитального строительства с применением современных технологий, позволяющих сократить сроки при достижении максимальных качественных и эксплуатационных характеристик.

Учитывая важность и сроки реализуемой задачи координация и контроль хода работ по строительству центра осуществляется в круглосуточном режиме, в том числе через Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

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