04.06.2020 (10:30)

Опыт борьбы с коронавирусной инфекцией на Северном Кавказе помогает военным медикам ЮВО готовить новых специалистов

В Ставропольском крае на базе мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) налажена работа по комплексной подготовке специалистов военно-медицинской службы по противодействию коронавирусной инфекции.

Опыт военнослужащих мобильного медицинского госпиталя соединения, полученный в ходе борьбы с инфекцией в Дагестане, позволил наладить системную работу по обучению военнослужащих (как по призыву, так и по контракту) противодействию коронавирусной инфекции в пункте постоянной дислокации в Ставропольском крае.

На оснащении мобильного госпиталя имеется самое современное медицинское оборудование: аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и современная лаборатория.

«Это уникальная возможность помочь людям и получить опыт нашим специалистам, – сказал начальник медицинской службы мотострелкового соединения ЮВО майор медицинской службы Абдулмагомед Магомедов. – Отличное новейшее оборудование – это только полдела, главное – им правильно воспользоваться. Мы в кратчайшие сроки выстроили системную работу всего нашего госпиталя по борьбе с вирусными заболеваниями, и эту эффективность подтвердили гражданские специалисты из Москвы. Опыт, полученный в Дагестане, мы обязательно перенесем в программу подготовки военных медиков уже в текущем летнем периоде обучения».

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