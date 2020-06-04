04.06.2020 (10:45)

Около 40 единиц боевой техники ЮВО будет задействовано в Параде Победы в Волгограде

В Волгограде 24 июня в параде в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне будут задействованы 42 единицы боевой и специальной техники Южного военного округа (ЮВО), а также ретротехника.

По главной площади города в составе механизированных колон пройдут реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», танки Т-90, новейшие боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы «Мста-С», «Хоста», зенитный ракетный комплекс «Тор-М2», «Стрела-10», противотанковый комплекс «Штурм-С», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», ремонтно-эвакуационная машина РЭМ-КЛ, УАЗ «Патриот» а также историческая техника автомобили «Виллис», ГАЗ-69, ЗиС-5 мотоцикл М-72. Возглавит колонну, по традиции, легендарный танк Т-34.

Тренировки колонн техники начнутся в Волгограде со следующей недели. На репетициях будут отрабатываться синхронность проезда, выдержка дистанции и скорости движения техники.

При подготовке к торжественным мероприятиям спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты ЮВО проведут дезинфекцию транспортных средств, все участники тренировок будут находиться под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий пройдет тестирование на наличие коронавирусной инфекции и будет включен в состав участников парада только при отсутствии заражения.

Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением будут максимально исключены.

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