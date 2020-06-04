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04.06.2020 (09:45)

В Армении началась одиночная подготовка разведчиков ЮВО

С военнослужащими российской военной базы в Армении в рамках летнего периода обучения началась одиночная подготовка разведывательных подразделений.

В ходе полевых занятий на полигоне Камхуд военнослужащие отрабатывают различные способы ведения разведки, организации наблюдательных постов, засад, поиска, налетов, а также приемы маскировки с применением специальных средств и подручных материалов, скрытого передвижения на местности.

Завершится подготовка сдачей зачетов по преодолению специальной полосы препятствий «тропа разведчика» и выживанию в условиях горно-лесистой местности.

Всего в подготовке военнослужащих разведывательных подразделений принимают участие около 300 военнослужащих ЮВО и задействовано более 50 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Разведывательные подразделения
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