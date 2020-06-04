04.06.2020 (09:45)
В Армении началась одиночная подготовка разведчиков ЮВО
С военнослужащими российской военной базы в Армении в рамках летнего периода обучения началась одиночная подготовка разведывательных подразделений.
В ходе полевых занятий на полигоне Камхуд военнослужащие отрабатывают различные способы ведения разведки, организации наблюдательных постов, засад, поиска, налетов, а также приемы маскировки с применением специальных средств и подручных материалов, скрытого передвижения на местности.
Завершится подготовка сдачей зачетов по преодолению специальной полосы препятствий «тропа разведчика» и выживанию в условиях горно-лесистой местности.
Всего в подготовке военнослужащих разведывательных подразделений принимают участие около 300 военнослужащих ЮВО и задействовано более 50 единиц вооружения и военной техники.