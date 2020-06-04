04.06.2020 (10:15)

Военнослужащие Волгоградского гарнизона ЮВО провели первую тренировку Парада Победы

Личный состав Волгоградского гарнизона Южного военного округа (ЮВО) провел первую сводную тренировку военного парада Победы в Великой Отечественной войне.

К репетиции привлечено более 1 тыс. участников, в том числе военнослужащие ЮВО, расчет УФСИН по Волгоградской области, расчет оперативного назначения войск национальной гвардии, расчет ГУ МЧС России по Волгоградской области, расчет Волгоградского отделения казачьего войска Донского.

Военнослужащие сводного оркестра готовятся исполнить около 16 маршей, а также советские песни.

При подготовке к торжественным мероприятиям спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты ЮВО проводят дезинфекцию транспортных средств, все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий прошел тестирование на наличие коронавирусной инфекции, обеспечивается средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками.

Справочно:

Всего на территории ЮВО 24 июня 2020 года будет проведено десять военных парадов, в том числе в городах-героях Волгоград, Керчь, Новороссийск и Севастополь, а также в городах дислокации штабов объединений военного округа: Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске.

В военных парадах и прохождениях торжественным маршем войск на территории ЮВО примут участие свыше 43 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 800 единиц современных образцов вооружения и военной техники, а также исторической техники времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

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