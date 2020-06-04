04.06.2020 (10:05)

Экипажи Т-72Б3 и БТР-82 подразделений береговой обороны ЧФ отрабатывают одиночные и совместные действия при ведении боя

В рамках плановых мероприятий боевой подготовки подразделений береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ), экипажи танков Т-72Б3 начали выполнение задач в составе танковых рот, а экипажи БТР-82 продолжают отработку одиночных действий при ведении боя.

Данные мероприятия являются обязательным элементом подготовки экипажей боевых машин и проводятся в различное время суток на полигонах боевой подготовки на территории Крымского полуострова.

В ходе занятий отрабатываются действия экипажей танков и бронетранспортёров в наступлении и в обороне, в различных условиях местности с преодолением естественных препятствий и инженерных заграждений.

По завершении занятий экипажи БТР-82 и Т-72Б3 выполнят стрельбы из штатного вооружения по мишеням, имитирующим бронетехнику, артиллерийские и противотанковые расчеты условного противника.

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