04.06.2020 (09:15)

В ЮВО проведена проверка готовности сводных отрядов ликвидации последствий ЧС

В Южном военном округе (ЮВО) проведена проверка готовности к действиям по предназначению сводных отрядов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС).

Подразделения были подняты по тревоге и переброшены в назначенные районы, где оперативно выполнили задачи по тушению пожаров, наведению мостовых переправ, а также обеспечению питьевой водой, уложившись в нормативы.

Кроме того, была проведена инженерная разведка местности, отработана эвакуация «пострадавших» и оказание им медицинской помощи

Всего в местах дислокации войск (сил) ЮВО на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также на военных базах в Армении, Южной Осетии и Абхазии создано более 50 сводных отрядов ликвидации последствий ЧС общей численностью более 4 тыс. человек.

В их составе – в основном военнослужащие инженерных подразделений и подразделений радиационной, химической и биологической защиты ЮВО.

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