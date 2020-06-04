04.06.2020 (08:49)

Военнослужащие войск РХБ защиты ВВО в Забайкальском крае провели дезинфекцию краевой больницы

Военнослужащие подразделения РХБ защиты общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцируемого в Забайкальском крае, продезинфицировали здания и внутренние помещения Забайкальской краевой клиническая инфекционная больницы.

Для дезинфекции применяется полуторапроцентный водный раствор 2/3 гипохлорита кальция. Также раствором обработали палаты, столовые, дороги общего пользования, чердачные помещения и подвалы, транспортные средства. В общей сложности военнослужащие Читинского гарнизона продезинфицировали более 10 тысяч квадратных метров. Мероприятия проводятся с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты Забайкальского края проводят мероприятия по ежедневной дезинфекции военных объектов, расположенных на территории соединений и воинских частей общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцируемого в Забайкальском крае.

Дезинфекции подвергаются здания и внутренние помещения объектов воинских частей, штабов, мест проживания и питания военнослужащих. Обрабатываются все помещения, а также прилегающая к частям территория и объекты. На контрольно-пропускных пунктах установлены пункты термометрии и дезобработки.

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