04.06.2020 (08:46)

Военные связисты Забайкальского края начали подготовку к «Уверенному приему-2020»

Военные связисты общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцируемого в Забайкальском крае, приступили к подготовке к окружному этапу конкурса по полевой выучке «Уверенный прием-2020».

Все практические действия военнослужащие выполняют на новейшей специальной технике – радиостанциях, редутах, командно-штабных машинах и на мобильных комплексах связи.

В рамках конкурса в полевых условиях связисты отработают прокладку проводных линий связи, развернут защищенные радиосети, передадут и примут значительные объемы информации в автоматическом режиме, так и при помощи радиотелеграфного ключа, на слух. В ходе подготовки основное внимание будет уделено выполнению отдельных элементов по настройке радиосистем, учебных задач по развертыванию командно-штабных машин и аппаратных связи.

Военные связисты Забайкальского края в ходе тренировок по тактико-специальной и технической подготовках выполняют установленные нормативы свыше оценки «отлично».

Победители окружного этапа примут участие во всеармейском этапе конкурса по полевой выучке «Уверенный прием-2020».

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