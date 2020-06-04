04.06.2020 (08:42)

Санитарная обработка социальный объектов г. Свободный Приамурья подразделениями РХБЗ ВВО проводится в круглосуточном режиме

Отряд специалистов войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Восточного военного округа проводит работы по дезинфекции города Свободный Амурской области посменно в круглосуточном режиме. Организация быстрой и качественной обработки города признано переломить ситуацию по неблагоприятной обстановке ежесуточного заболевания жителей коронавирусной инфекцией.

За первые сутки военные специалисты обработали более 10 детских садов, детский дом и ряд других социальных объектов. Ночью военнослужащие обрабатывают дороги, площади и городские парки.

В составе отряда подразделения специальной обработки и жизнеобеспечения. Всего более 60 военнослужащих и около 30 единиц техники. Для производства дезинфекционных работ будут задействованы современные машины АРС-14КМ и рецептуры растворов, которые хорошо себя зарекомендовали при ликвидации вспышек инфекции. Расчеты военнослужащих имеют необходимую квалификацию и значительный опыт.

Ранее отряд РХБЗ ВВО в течение 6 суток провёл дезинфекцию г.Шимановск. Решение о обработке амурских городов принял командующий войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Геннадий Жидко по обращению главы региона.

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