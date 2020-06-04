04.06.2020 (08:39)

В Хабаровске начались тренировки подразделений - участников парада, посвященного 75-й годовщине Победы

В Хабаровске на арене «Ерофей» начались сводные тренировки подразделений ВВО, участвующих в Параде Победы.

Всего в тренировке участвовало около 20 пеших подразделений ВВО, общей численностью более 3000 человек, из которых одно подразделение представлено военнослужащими-женщинами в количестве порядка 100 человек.

Впервые в Параде Победы будут участвовать сводные подразделения отдельного мотострелкового соединения, дислоцированного в Приморском крае и отдельного соединения прикрытия, дислоцированного в Еврейской автономной области, а также парадный расчет отдельного инженерного соединения, дислоцированного в Хабаровском крае.

Кроме того, на Параде Победы пройдут более 700 человек ведомств и подразделений МЧС, Росгвардии.

При подготовке к проведению торжественных мероприятий спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты будут проводить дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники тренировок будут находиться под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий пройдет тестирование на наличие коронавирусной инфекции, и только при отсутствии заражения будет включен в состав участников парада.

Личный состав будет обеспечиваться средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением будут максимально исключены.

Механизированной колонной по улице Хабаровска проедут современные образцы вооружения, военной и специальной техники в количестве более 120 единиц, из которых 60 процентов будет составлять колесная техника, а остальные- гусеничная. Возглавлять колонну будет легендарный танк времен Великой Отечественной войны Т-34, за которым проедет еще более 20 единиц ретро-техники и более 10 декорированных автомобилей.

Завершат Парад Победы демонстрационным полетом порядка 30 воздушных судов армии ВВС и ПВО ВВО.

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