04.06.2020 (08:04)

Военнослужащие подводных Сил Тихоокеанского флота впервые примут участие в параде Победы в Хабаровске

Военнослужащих соединений и частей подводных Сил Тихоокеанского флота примут участие в параде Победы, который пройдет 24 июня в городе Хабаровске.

Еще до вылета с Камчатки, участники парадного расчета и знаменной группы провели несколько частных тренировок и подготовили парадную форму одежды.

Самолетами военно-транспортной авиации более 100 военнослужащие подводных сил были доставлены в Хабаровск, где после прохождения обязательного карантина, приступят к совместным тренировкам с войсками гарнизона.

Стоит отметить, что для подводников этот парад станет первым за пределами полуострова. Ранее на парадах Победы в Хабаровске Тихоокеанский флот представляли подразделения морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России.

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