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04.06.2020 (08:01)

Подготовку вертолетов армейской авиации Восточного военного округа к Параду Победы начали в Приморском крае

Инженерно-технический состав вертолетной авиачасти Восточного военного округа начал подготовку к Параду Победы вертолетов  армейской авиации на аэродроме, дислоцированном в административном центре Чугуевского района в Приморском крае.

В демонстрационном полете над Уссурийском будут принимать участие 8 вертолетов армейской авиации Восточного военного округа.

В ходе авиационной части парада сначала пролетят 4 транспортно-штурмовых вертолета Ми-8АМТШ, а следом - 4 разведывательно-ударных вертолета Ка-52 «Аллигатор».

В настоящее время проходит летная подготовка экипажей к совершению полета, параллельно производится техническое обслуживание вертолетов, согласно графика проведения регламентных работ. 

Полет армейской авиации будет продемонстрирован жителям города Уссурийска в заключительной части торжественного мероприятия, после проезда механизированной колонны.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Авиация , Армейская авиация , Военные парады
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