04.06.2020 (07:58)
Занятия интенсивного курса подготовки с разведчиками ВВО начались на полигоне Бурдуны в Бурятии
Разведчики воинских частей Восточного военного округа (ВВО) приступили к занятиям курса интенсивной подготовки на полигоне Бурдуны в Республике Бурятия. В учебных мероприятиях принимают участие более 300 военнослужащих мотострелкового и танкового соединений.
На начальном этапе особенностью подготовки разведчиков стало прохождение так называемого «Входного контроля», условием которого стала успешная сдача зачетов по военной топографии, огневой, тактико-специальной и физической подготовке. Его основная цель: узнать текущий уровень готовности каждого разведчика и подразделения в целом, чтобы командиры подразделений сумели разработать индивидуальный подход в последующем обучении.
В дальнейшем, в ходе занятий на полигоне военнослужащим предстоит научиться бесшумной ликвидации условного противника, ориентированию на незнакомой местности, применению современных средств разведки и связи.
Помимо этого, разведчики освоят навыки преодоления скалистых участков местности различной сложности с применением альпинистского снаряжения.