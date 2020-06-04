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04.06.2020 (07:58)

Занятия интенсивного курса подготовки с разведчиками ВВО начались на полигоне Бурдуны в Бурятии

Разведчики воинских частей Восточного военного округа (ВВО) приступили к занятиям курса интенсивной подготовки на полигоне Бурдуны в Республике Бурятия. В учебных мероприятиях принимают участие более 300 военнослужащих мотострелкового и танкового соединений.

На начальном этапе особенностью подготовки разведчиков стало прохождение так называемого «Входного контроля», условием которого стала успешная сдача зачетов по военной топографии, огневой, тактико-специальной и физической подготовке.  Его основная цель: узнать текущий уровень готовности каждого разведчика и подразделения в целом, чтобы командиры подразделений сумели разработать индивидуальный подход в последующем обучении.

В дальнейшем, в ходе занятий на полигоне военнослужащим предстоит научиться бесшумной ликвидации условного противника, ориентированию на незнакомой местности, применению современных средств разведки и связи.

Помимо этого, разведчики освоят навыки преодоления скалистых участков местности различной сложности с применением альпинистского снаряжения.  

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Разведывательные подразделения
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