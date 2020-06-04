04.06.2020 (07:35)
Ракетные катера Тихоокеанского флота отработали в море нанесение ракетного удара по условному противнику
Экипажи трёх ракетных катеров соединения охраны водного района Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота в ходе одиночных контрольных выходов в море на практике совершенствовали организацию нанесения ракетного удара по отряду надводных кораблей условного противника.
Накануне, в заливе Петра Великого, экипажи ракетных катеров «Р-14», «Р-18» и «Р-11», действуя каждый в своем секторе полигона, отработали алгоритм выполнения боевого упражнения без выполнения фактического пуска крылатых ракеты комплекса «Москит».
Действия катеров обеспечивала катерная ударная группа, которая имитировала надводные цели условного противника.
Также катера в ходе учения по противовоздушной обороне взаимодействовали с самолётами морской авиации ТОФ.
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