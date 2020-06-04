04.06.2020 (07:23)

БПК «Адмирал Трибуц» при поддержке морской авиации провел артиллерийские стрельбы в заливе Петра Великого

Большой противолодочный корабль (БПК) Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» отрабатывает задачи курса боевой подготовки в полигонах залива Петра Великого.

Накануне корабельная тральная группа Тихоокеанского флота в составе базовых тральщиков БТ-215 и БТ-245 обеспечила проводку БПК за тралами при выходе корабля из пункта базирования.

В полигоне боевой подготовки экипаж большого противолодочного корабля во взаимодействии с дальними противолодочными самолётами Ту-142 и противолодочными самолётами Ил-38 провёл учение по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника, в ходе которого выполнил стрельбу по сбрасываемой парашютной мишени из 100-мм корабельных артиллерийских установок АК-100.

Далее огнем артиллерии корабль поразил буксируемый морской корабельный щит, который имитировал надводную цель условного противника.

БПК также выполнил упражнение по уничтожению макета морской плавающей мины, которая представляла угрозу для судоходства и осуществил постановку радиоэлектронных помех.

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