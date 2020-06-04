04.06.2020 (07:01)

Добровольцы из Минобороны прошли углубленное медицинское обследование в рамках подготовки к проведению эксперимента по испытанию новой вакцины от CoViD-19

Военнослужащие из состава первой группы добровольцев, накануне прибывших в специальное медицинское учреждение Минобороны России, прошли всестороннее углубленное медицинское обследование в рамках подготовки к проведению эксперимента по испытанию новой вакцины на людях.

Все прибывшие добровольцы и медицинский персонал, который будет обеспечивать проведение эксперимента, прошли тестирование на наличие новой коронавирусной инфекции.

4 июня с.г. по результатам проведенных медицинских исследований будет определен окончательный состав группы, помещаемой на 14-дневную изоляцию для подготовки к предстоящей вакцинации.

На территории медицинского учреждения для проведения эксперимента выделен отдельный изолированный медицинский корпус. Специалистами войск РХБ защиты предварительно проведена полная дезинфекция и специальная обработка всех палат, лабораторий, процедурных, административных и других помещений корпуса.

Для доставки добровольцев в медицинское учреждение использовался автомобильный транспорт, предварительно прошедший дезинфекцию и спецобработку специалистами войск РХБ защиты. Транспортировка осуществлялась в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и соблюдением необходимых мер предосторожности.

Как ранее сообщили в Минобороны России, военное ведомство совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи завершают подготовку к началу клинических испытаний уникальной отечественной вакцины от коронавирусной инфекции CoViD-19. Данная вакцина прошла стадию испытаний на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных в 48 Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России.

Для участия в эксперименте предварительно отобрано 50 военнослужащих–добровольцев, среди которых 10 медицинских работников.

26 мая с.г., в ходе встречи в режиме видеоконференции с Президентом России Владимиром Путиным, министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил, что 48 Центральный научно-исследовательский институт войск РХБ защиты Министерства обороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Министерства здравоохранения осуществляет разработку рекомбинантной вакцины против новой коронавирусной инфекции. Клинические исследования планируется завершить до конца июля с.г.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице