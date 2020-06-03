03.06.2020 (23:31)

В Нижегородской области по итогу соревнований была сформирована сборная команда ЗВО службы ГСМ

Сборная команда победителей соревнований на лучшего младшего специалиста службы горюче-смазочных материалов ЗВО «Армейский запас-2020» была сформирована в Нижегородской области.

Около 100 военнослужащих – представители команд общевойсковых, авиационной и танковой армии, а также бригад МТО Западного военного округа боролись в номинациях: армейская эстафета, огневая подготовка, военно-спортивная эстафета и выполнение индивидуальных нормативов.

Участники на время развернули автомобильные средства заправки и транспортирования горючего АТ3-7 - 5350, готовили к перекачке горючего мотонасосную установку МНУГ-80 и элемент насосной гарнизонной станции ПНУ 100/200М, основной элемент полевого магистрального трубопровода ПМТП 150 протяжённостью 300 метров.

В общекомандном зачёте лучшими специалистами службы ГСМ стали военнослужащие гвардейской общевойсковой армии, вторыми на пьедестал вышла команда отдельной гвардейской бригады специального назначения, третьими стали представители Ленинградской армии ВВС и ПВО. Лучшими младшими специалистами среди бригад материально-технического обеспечения признаны военнослужащие отдельной бригады МТО из Нижегородской области.

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