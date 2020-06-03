03.06.2020 (23:24)

Танкисты ЗВО выполнили первые практические стрельбы из 125-мм орудий танков Т-72Б3 в Воронежской области

Танкисты Висленской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа выполнили первые практические стрельбы на полигоне «Погоново» в Воронежской области.

Танкисты приступили к проведению первых контрольных стрельб для проверки уровня готовности по новой модульной системе. Стрельбы из 125-мм орудий танков Т-72Б3 были приближены к динамике общевойскового боя.

Стрельба производилась по появляющимся мишеням в виде танков «противника», безоткатных орудий, расчетов противотанковых гранатометов. Цели поражали на дальностях от 800 до 1200 м.

Всего за время первых практических стрельб в летнем периоде обучения танковые экипажи уничтожили свыше 200 мишеней разного типа.

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