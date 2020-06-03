Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.06.2020 (23:24)

Танкисты ЗВО выполнили первые практические стрельбы из 125-мм орудий танков Т-72Б3 в Воронежской области

Танкисты Висленской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа выполнили первые практические стрельбы на полигоне «Погоново» в Воронежской области.
Танкисты приступили к проведению первых контрольных стрельб для проверки уровня готовности по новой модульной системе. Стрельбы из 125-мм орудий танков Т-72Б3 были приближены к динамике общевойскового боя.
Стрельба производилась по появляющимся мишеням в виде танков «противника», безоткатных орудий, расчетов противотанковых гранатометов. Цели поражали на дальностях от 800 до 1200 м.
Всего за время первых практических стрельб в летнем периоде обучения танковые экипажи уничтожили свыше 200 мишеней разного типа.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Танковые войска , Танки
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false