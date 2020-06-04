04.06.2020 (06:00)
В Ленинградской армии ЗВО готовятся к приему молодого пополнения
В соединениях и воинских частях Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа, дислоцирующихся на территории 26 субъектов Российской Федерации, завершается подготовка к приёму молодого пополнения весеннего призыва.
Проводится работа по проверке жилых и бытовых помещений казарм, где будут размещаться новобранцы.
Перед прибытием молодого пополнения с администрациями отдельных сводных учебных подразделений были проведены учебно-методические сборы, целью которых являлось приобретение навыков работы и психологического изучения военнослужащих.
Основное внимание при работе с молодым пополнением будет уделено его социальной адаптации в новых условиях. Новобранцы будут находиться под пристальным вниманием армейских психологов, которые окажут им необходимую психологическую помощь и поддержку в становлении в воинских коллективах.
В целях противодействия распространению коронавирусной инфекции, пристальное внимание уделяется проведению дезинфекционных мероприятий, которые проводятся не менее двух раз в день. Для этого казармы оборудованы дозаторами с дезинфицирующей жидкостью и бактерицидными лампами.
Прибытие первых новобранцев ожидается в конце текущего месяца.