04.06.2020 (07:00)

Танкисты ЗВО приступили к освоению новых приемов подготовки танковых экипажей в Смоленской области

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа приступили к освоению новых методов подготовки танковых экипажей в Смоленской области на танках

Т-72Б3.

Основным нововведением стало обучение экипажей по модулю комплексного упражнения по стрельбе. Особенность выполнения стрельб заключается в безостановочном движении танка по пятикилометровому участку с преодолением 9 различных препятствий и ведение огня из комплекса вооружения по 12 подвижным мишеням, имитирующим авиацию, бронетехнику и пехоту условного противника.

Мишенная обстановка на маршруте движения возникает неожиданно и экипаж должен точно применить танковую 125-мм пушку, зенитный или танковый пулемёты. Условия выполнения упражнения приближают действия экипажа к реальному бою.

В боевых стрельбах, проходящих на полигоне «Дорогобуж» в Смоленской области, задействовано более 500 экипажей танков Т-72Б-3 Западного военного округа.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице