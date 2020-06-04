04.06.2020 (07:01)

Спецназ ЗВО уничтожила бронетранспортеры условного противника в Тамбовской области

Десантно-штурмовая разведывательная группа бригады специального назначения Западного военного округа в ходе учений уничтожила колонну бронетехнику в Тамбовской области.

По легенде учения подразделения специального назначения обнаружили скопление живой силы и техники противника в назначенном районе. Разведывательная группа провела тактическую высадку десанта на управляемых парашютных системах «Арбалет-2» из самолета Ан-26 и Ан-12 с высоты около 800 метров в тылу «противника». Разведчики обнаружили замаскированные бронетранспортёр и огнем из ручных штурмовых гранатометов РШГ-2 поразили цели на дальности до 300 м.

Всего к учению было привлечено свыше 600 военнослужащих, а также более 10 ед. специальной и авиационной техники Западного военного округа.

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