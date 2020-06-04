04.06.2020 (01:00)

В Амурской области на базе авиационного полка прошли командирские полёты на стратегических ракетоносцах ТУ-95МС

В Амурской области в гарнизоне дальней авиации ВКС «Украинка» на базе авиационного полка состоялись первые в летнем периоде обучения командирские полеты под руководством командира авиационного соединения гвардии полковника Андрея Малышева. В командирских полетах приняли участие представители руководящего состава управления авиационного соединения, полка, авиационных эскадрилий.

В ходе выполнения полетных заданий экипажи стратегических ракетоносцев ТУ-95МС отработали полеты в сложных метеорологических условиях с преодолением системы ПВО условного противника, отработкой условного нанесения удара по промышленным объектам условного противника.

Особенность командирских полетов заключается в том, что в них задействован только руководящий состав, который отрабатывает методику выполнения полетных заданий для последующего обучения молодых специалистов, в том числе выпускников вузов Министерства обороны Российской Федерации, которые прибудут для прохождения военной службы в Дальневосточное соединение дальней авиации ВКС в 2020 году.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице