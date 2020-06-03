03.06.2020 (19:35)

На аэродроме Украинка дальней авиации ВКС в Амурской области прошла лётная проверка средств связи и радиотехнического обеспечения



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В Амурской области на аэродроме Украинка дальней авиации Воздушно-космических войск (ВКС) прошла лётная проверка средств связи и радиотехнического обеспечения авиационного полка.

Целью проверки работы аэродромных радиотехнических средств является оценка соответствия параметров и характеристик средств связи и радиотехнического обеспечения полётов установленным требованиям для определения их способности обеспечивать безопасность полетов авиации.

Проверка проводилась с применением специализированной лаборатории на базе самолета Ан-26, оснащенного аппаратурой для тестирования радиосистемы ближней навигации и курсоглиссадных систем аэродромов.

Полёты специализированной лаборатории проводились в простых условиях метеорологической обстановки с использованием разных режимов работы специальной аппаратуры и методов выполнения полётного задания вблизи аэродрома.

Лётные проверки радиомаячной системы инструментального захода воздушных судов на посадку выполняются два раз в год после проведения сезонного и годового технического обслуживания радиомаячной системы, как правило, после окончания сезонных изменений подстилающей поверхности.

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