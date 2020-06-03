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03.06.2020 (23:27)

Выпускники учебного центра РВСН из города Острова отправились в войска воинским эшелоном

Более 600 выпускников учебного центра Ракетных войск стратегического назначения, расположенного в городе Остров (Псковской области), получивших специальности по эксплуатации систем энергообеспечения и эксплуатации инженерного вооружения, сдали выпускные экзамены и были направлены для прохождения дальнейшей службы в войска воинским эшелоном.

Воинский эшелон проделает путь через города и станции Псковской, Ленинградской, Тверской, Нижегородской, Кировской, Свердловской областей, а в Новосибирске состав будет объединён со вторым воинским эшелоном, вышедшим из Волгоградской области.

При подготовке воинского эшелона был проведен комплекс мероприятий по дезинфекции и санитарной обработке. Военнослужащие  были обеспечены средствами индивидуальной защиты (медицинскими масками, антисептиками и перчатками для рук).

Перед отправлением состава была также проведена термометрия температуры тела всех выпускников.  

Сегодня в учебной сети РВСН готовятся специалисты более чем по 30 военно-учетным специальностям, среди которых механики-водители многоосных автомобилей, механики-водители и водители дорожных и землеройных машин, специалисты систем энергоснабжения, специалисты по обслуживанию систем водоснабжения и другие.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
Метки:
РВСН
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