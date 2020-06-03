03.06.2020 (22:21)

Шахтинский авиационно-ремонтный завод ДОСААФ восстановил макет самолета По-2

Специалисты Шахтинского авиационно-ремонтного завода ДОСААФ восстановили макет самолета По-2 и передали его в Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С.М. Штеменко. Об этом сообщил директор предприятия Владимир Соломатов.

«На основе обращения Главкомата ВКС России на базе Шахтинского авиационно-ремонтного завода ДОСААФ был полностью восстановлен макет советского многоцелевого биплана По-2», — сообщил Владимир Соломатов.

По его словам, самолет поступил на завод в плачевном состоянии. «Работы по его восстановлению длились около месяца. За этот время мы отремонтировали корпус и шасси машины, обтянули новой тканью фюзеляж и крылья, покрасили, нанесли опознавательные знаки», — сказал он.

На данный момент макет самолета передан в Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С.М.Штеменко, на базе которого ведется работа по созданию филиала парка «Патриот».

«Макет самолета По-2 войдет в парковую экспозицию вооружения и военной техники, посвященной Великой Отечественной войне», — пояснил Владимир Соломатов.

Стоит отметить, что По-2 — советский многоцелевой биплан, созданный под руководством советского авиаконструктора Николая Поликарпова в 1927 году. До 1944 года носил наименование У-2. Долгое время являлся одним из самых массовых самолётов в мире. Всего в период с 1927 по 1953 год было построено 33 000 таких летательных аппаратов.

С началом Великой Отечественной войны имевшиеся стандартные варианты У-2 стали переделывать в лёгкие ночные бомбардировщики. Доработка проводилась как в ОКБ Поликарпова, так и на серийных авиазаводах, и в действующей армии силами инженерно-технического состава строевых частей и авиаремонтных мастерских.

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