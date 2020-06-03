03.06.2020 (21:14)
В инженерных войсках большое внимание уделяется спортивной составляющей
В инженерных войсках Вооруженных Сил Российской Федерации большое внимание уделяется спортивной составляющей. В летнем периоде обучения продолжится проведение соревнований по отдельным видам спорта.
Кроме того ежегодно проводится Спартакиада инженерных войск, в ходе которой проводятся соревнования по лыжным гонкам, гиревому спорту, хоккею с шайбой, самбо, мини-футболу, волейболу, плаванию и настольному теннису.
В инженерных войсках создана и уже шестой год проводит турниры хоккейная лига, в которой свое мастерство демонстрируют 15 хоккейных клубов инженерных войск, в которых играют более 300 военнослужащих.
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