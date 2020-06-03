03.06.2020 (21:20)
Рыбинский аэроклуб ДОСААФ России получил самолет Ан-2 после капитального ремонта
Авиационно-спортивный клуб ДОСААФ России Рыбинска получил самолет Ан-2 после капитального ремонта. Об этом сообщил председатель регионального отделения оборонного общества Ярославской области Сергей Руцкий.
«Наш аэроклуб в Рыбинске вновь получил самолет Ан-2. Аэроплан прошел капитальный ремонт, специалисты-авиаремонтники провели восстановление его двигателя, перетянули крылья машины и нанесли новую окраску», — рассказал Сергей Руцкий.
Он подчеркнул, что с получением самолета рыбинские авиаторы ДОСААФ смогут открыть сезон парашютной подготовки граждан. Также аэроклуб подал заявку на обучение призывников по военно-учетной специальности для Воздушно-десантных войск.
По словам председателя ярославского ДОСААФ, большую помощь в ремонте самолета оказали региональные и городские власти.