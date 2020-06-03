03.06.2020 (21:06)

Почти во всех автошколах ДОСААФ возобновлена подготовка к военной службе

Подготовка граждан по военно-учетным специальностям для Вооруженных сил России возобновлена практически во всех регионах страны. Об этом сообщил директор Департамента профессионального обучения ДОСААФ России Александр Валяев.

«Почти во всех автошколах ДОСААФ России возобновилась подготовка допризывной молодежи к военной службе. Это стало возможным благодаря включению ДОСААФ России в перечень системообразующих организаций российской экономики», — сказал он.

По словам Александра Валяева, обучение будущих защитников Отечества проводится в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями, предъявляемыми к организациям в период распространения коронавирусной инфекции.

«Несколько раз в день вся техника, оборудование и классы автошкол подвергаются дезинфекции, теоретическая подготовка проводится преимущественно дистанционно, практические занятия проходят в формате «один инструктор – один ученик» с использованием необходимых средств защиты лица и рук», — пояснил он.

В то же время введенные в ряде регионов ограничительные меры привели к срыву подготовки призывников к весеннему призыву. «Из-за карантинных мер в двух регионах России – Республике Ингушетия и Еврейской автономной области - подготовка ребят к весеннему призыву фактически сорвана, - заявил глава департамента. - Также есть регионы, в которых ситуация с обучением курсантов ДОСААФ оставляет желать лучшего».

Александр Валяев выразил мнение, что только консолидация усилий региональных властей, комиссариатов и организаций ДОСААФ России будет способствовать выполнению ежегодного государственного задания.

Напомним, ДОСААФ России было включено в перечень системообразующих организаций российской экономики в конце апреля 2020 года.

Инициатором включения оборонного общества в данный перечень выступило Минобороны России. Соответствующее обращение в адрес министра экономического развития РФ Максима Решетникова направил первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.

В своем письме Валерий Васильевич указал, что сложившаяся эпидемиологическая обстановка и принятые органами государственной власти меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 существенно ограничили оборонное общество в выполнении возложенных на него государственных задач, в первую очередь — по подготовке граждан по военно-учетным специальностям и военно-патриотическому воспитанию российской молодежи.

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