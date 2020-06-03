Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.06.2020 (20:36)

В инженерных войсках особое внимание уделяется подготовке сержантского состава

В инженерных войсках Вооруженных Сил Российской Федерации уделяет особое внимание качественной подготовке сержантского состава.
В соединениях и воинских частях советы сержантов, в состав которых ежегодно избираются наиболее подготовленные и опытные военнослужащие.

Они тесно взаимодействуют с командирами в вопросах формирования сержантского корпуса, воспитания и обучения младшего командного состава, а также подготовке рядового состава для выполнения задач по предназначению.

Ежегодно результаты работы советов сержантов подводят на учебно-методических сборах. Очередной слет сержантов пройдет в ноябре 2020 года на базе 210 межвидового регионального учебного центра г. Кстово, Нижегородская обл. В нем примут участие представители советов сержантов соединений и воинских частей инженерных войск непосредственного подчинения, а также военных округов и Северного флота. В ходе слета будут проведены методические, практические и показные занятия, обсуждены проблемные вопросы и пути их решения.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
Метки:
Инженерные войска , Сухопутные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false