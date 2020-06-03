03.06.2020 (20:31)

Военнослужащие ЗВО провели спецобработку военных вузов в Санкт-Петербурге

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии провели специальную обработку высших военных учебных заведений в Санкт-Петербурге.

Военнослужащие ЗВО выполнили дезинфекцию 10 военных вузов, дислоцированных в Санкт-Петербургском гарнизоне, перед прибытием курсантов, участвующих в военном параде в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций специалисты РХБ защиты в средствах индивидуальной защиты с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К обработали дезинфицирующим раствором места проживания, приёма пищи, плацы для проведения строевых занятий.

Общая площадь обработанной поверхности превысила 170 тыс. кв. м. Дезинфекция прошла в Санкт-Петербургском суворовском военном училище, Нахимовском военно-морском училище, Военно-морской академии, Военной академии материально-технического обеспечения, Михайловской военной артиллерийской академии, Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, Военном институте физической культуры, Военной академии связи, Военно-космической академии и других учебных заведениях.

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