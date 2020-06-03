03.06.2020 (20:29)

Российские военнослужащие в Таджикистане проходят этап одиночной подготовки

В подразделениях 201-й военной базы РФ, дислоцированной в Таджикистане, проходит этап одиночной подготовки военнослужащих на полигонах Ляур и Самбули.

На данном этапе обучения военнослужащие совершенствуют свои профессиональные навыки по таким предметам обучения, как тактическая, инженерная, огневая подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита, вождение боевых машин и др. Также на этапе одиночной подготовки с гранатометчиками РПГ-7, расчётами АГС-17, снайперами и пулеметчиками проходят полевые сборы. От качества обучения военнослужащих на этапе одиночной подготовки зависит в дальнейшем успешность боевого слаживания подразделений и их способность решить поставленную задачу.

Этап одиночной подготовки военнослужащих продлится в российском соединении до 21 июня.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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