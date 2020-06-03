03.06.2020 (19:08)

Около 8 тыс. новобранцев пополнят Ракетные войска стратегического назначения в ходе весеннего призыва

В ходе весеннего призыва 2020 года соединения и воинские части Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) пополнят около 8 тыс. новобранцев.

Более 2 тыс. призывников будут направлены в учебные центры, осуществляющие подготовку младших военных специалистов для РВСН.

Призваны будут более 1000 человек, прошедших обучение в системе начального профессионального обучения и имеющих специальности медиков, трактористов, экскаваторщиков, поваров и др.

Стабильным источником поставки подготовленных кадров для РВСН являются организации ДОСААФ России. В числе граждан, прошедших подготовку в этих организациях и призываемых для прохождения военной службы, более 1000 специалистов по эксплуатации автомобильного транспорта.

Новобранцы в РВСН будут поступать из всех регионов Российской Федерации. При комплектовании соединений и воинских частей РВСН в основном соблюдается территориальный принцип, то есть новобранцы будут служить недалеко от регионов проживания.

В связи со сложившейся эпидемической обстановкой по прибытии новобранцев в соединения и воинские части РВСН будут проведены все необходимые профилактические мероприятия.

Личный состав будет размещен в специально оборудованных помещениях на обсервацию, которая продлится 14 дней, по ее окончании новобранцы будут направлены в сводный батальон прибывшего пополнения для прохождения общевойсковой подготовки.

Служебная деятельность граждан, проходящих в РВСН военную службу по призыву, направлена на обеспечение поддержания неснижаемого уровня готовности воинских частей РВСН к выполнению задач по предназначению.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице