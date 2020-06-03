03.06.2020 (19:05)

Армейские легкоатлетки Анна Чичерова и Дарья Клишина пообщались с юными пациентами Детской городской больницы №1 Санкт-Петербурга

Олимпийская чемпионка в прыжке в высоту капитан Анна Чичерова и серебряный призер чемпионата мира в прыжке в длину Дарья Клишина приняли участие в благотворительной акции.

Армейские спортсменки стали участницами очередного прямого включения для пациентов санкт-петербургского Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких технологий (Детская городская больница №1) в рамках серии онлайн-мероприятий благотворительного фонда «Футболка дарит жизнь».

К эфиру, участие в котором помимо Анны Чичеровой и Дарьи Клишиной приняли легкоатлетка Ксения Задорина, детский тренер Александр Иванов, спортивный комментатор и ведущий Первого канала Павел Занозин, присоединились дети и подростки из онкогематологического отделения и отделения дневного стационара.

Онлайн-встреча с детьми началась с «замеров настроения» по специальной методике, а затем ребята пообщались с героями эфира на интересующие их темы, сыграли в игру «Верю — не верю», спели под гитару с Павлом Занозиным и сделали зарядку под руководством Александра Иванова.

«Получился очень позитивный эфир с потрясающей атмосферой, надеюсь, что мы подняли всем настроение, это прекрасная возможность сделать жизнь ребятишек лучше в такой непростой ситуации. Я за то, чтобы такие встречи повторялись!», — поделилась эмоциями Дарья Клишина, также отметив, что сейчас особенно важно общение в теплой компании, которое может помочь пережить трудные времена.

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