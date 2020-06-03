03.06.2020 (19:00)

Минобороны России скорректировало сроки проведения со студентами вузов учебных сборов по программам военной подготовки

Министерством обороны Российской Федерации с учетом фактической эпидемиологической обстановки, складывающейся в конкретных субъектах Российской Федерации, и предпринимаемых мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции скорректированы сроки проведения учебных сборов по программам военной подготовки с учащимися вузов.

Основная часть учебных сборов перенесена на более поздний срок — июль-октябрь 2020 года, а в некоторых вузах сроки их проведения перенесены на 2021 год.

Места и время проведения сборов для каждого высшего учебного заведения уточнены по согласованию с их руководителями (ректорами).

Перед направлением на сборы все студенты пройдут обязательное медицинское освидетельствование в военных комиссариатах на предмет отсутствия медицинских противопоказаний.

Проведение мероприятий по медицинскому освидетельствованию студентов организуется вузами в установленном порядке и будет реализовано с соблюдением комплекса мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Учебные сборы со студентами, обучающимися по программам военной подготовки, являются неотъемлемой составной частью военного обучения.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице